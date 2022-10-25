На ВДНХ пройдет забег в поддержку людей, перенесших инсульт. Присоединиться можно и онлайн

Фонд ОРБИ проведет 29 октября благотворительный забег в поддержку людей, столкнувшихся с инсультом. Об этом говорится в телеграм-канале организации.

Забег будет приурочен ко Всемирному дню борьбы с инсультом и пройдет в двух форматах — онлайн, а также на ВДНХ с командой фонда и подопечными. Дистанции забега — 1 и 5 километров.

Несколько подопечных фонда, перенесших инсульт, преодолеют посильную дистанцию в сопровождении волонтеров и членов бегового клуба «Бегу за ОРБИ». Все участники пробежки получат медали.

В 9.00 участники встречаются в парке ВДНХ, в 9.30 начнется разминка, а в 10.00 — сам забег. Зарегистрироваться на мероприятие можно тут, количество мест ограничено.

Собранные средства пойдут на финансирование работы фонда и поддержку людей, которые борются с последствиями инсульта.

История организации началась в 2006 году, когда Национальная ассоциация по борьбе с инсультом помогла инициаторам создать Общество родственников больных с инсультом. В 2010 году Фонд ОРБИ был зарегистрирован юридически.

Организация помогает людям, столкнувшимся с заболеванием, а также их близким и родным, поддерживает медицинские учреждения, проводит курсы повышения квалификации медицинского персонала, привлекает общественность к проблеме инсульта.