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Nosaj Thing выпустил трек «All Over». Это дуэт с Panda Bear, участником Animal Collective
Денис Ламехов
Сегодня в 21:09

Американский битмейкер и продюсер Nosaj Thing (настоящее имя Джейсон Чанг) представил композицию «All Over». Она записана совместно с участником экспериментальной группы Animal Collective Ноа Бенджамином Ленноксом, более известным как Panda Bear. В треке звучит его вокал.

«All Over» вместе с выпущенными ранее синглами «Blue Hour», «We Are», «Condition» и «Look Both Ways» войдет в пятый альбом Nosaj Thing «Continua». Его релиз намечен на 28 октября. Помимо Леннокса, среди приглашенных музыкантов — Toro y Moi и Pink Siifu.

Предшественник «Continua», альбом «Parallels» увидел свет пять лет назад. Его «Афиша Daily» включила в список пятидесяти главных записей 2017 года. «На четвертом альбоме он [Nosaj Thing] спрямляет бит, звучит более директивно, но не менее эмоционально», — писал Алексей Павперов.

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