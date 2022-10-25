Художнице Саше Скочиленко продлили арест до 10 апреля 2023 года

Художнице Саше Скочиленко, обвиненной в распространении фейков о Российской армии, продлили арест до 10 апреля 2023 года. Об этом сообщила в телеграм-канале адвокат девушки Яна Неповиннова.

Защитница рассказала, что ходатайствовала об освобождении Скочиленко из‑под стражи и прекращении ее уголовного дела. В этих просьбах подсудимой отказали: ее пребывание в СИЗО продлили на полгода.

Такому решению не помешали показания свидетелей защиты, в том числе лечащего врача-психиатра Скочиленко. Он заявил, что его пациентка находится в критическом состоянии.

«Лекарства, которые передаются Саше, до нее не доходят. Саша об этом неоднократно заявляла. И психиатр пояснил, что это может быть чревато очень сильными последствиями, связанными не только с психикой, но и с физиологическим состоянием», — пояснила Неповиннова.

Адвокат добавила, что Скочиленко уже чувствует себя плохо. Из‑за этого слушание о продлении меры пресечения пришлось прервать, «чтобы Саша отдохнула, выпила воды».

Основное слушание по делу Скочиленко назначили на 2 ноября. Оно пройдет в 15.00 в Василеостровском районном суде.

Сашу Скочиленко задержали 11 апреля. По словам ее адвоката, дело начали после доноса покупательницы «Перекрестка». Женщина увидела антивоенные листовки, размещенные в магазине вместо ценников, и обратилась в полицию. По камерам нашли Скочиленко. Девушка не отрицает, что сделала эти листовки, но не считает, что на них представлена заведомо ложная информация.

В апреле Скочиленко перенесла приступ в изоляторе. Он был связан с диагностированной у нее целиакией — непереносимостью глютена. Скочиленко требуется специальная строгая диета. Врачи утверждают, что условия СИЗО не подходят для содержания человека с ее хроническими заболеваниями.