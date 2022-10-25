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Послов России и Беларуси не пригласили на вручение Нобелевских премий
Семён Гудошников
Сегодня в 19:11

Фонд Нобеля решил не приглашать на церемонию вручения премий в этом году послов России и Беларуси. Об этом говорится в заявлении фонда.

«Фонд Нобеля приглашает послов, находящихся в Швеции, но в связи с вторжением России в Украину решил не приглашать послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии», — цитирует текст сообщения РБК.

Нобелевские премии будут вручать в Стокгольме. Традиционно мероприятие проходит 10 декабря — в день смерти основателя премии Альфреда Нобеля.

В этом году одним из обладателей награды стало российское историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал»*. Оно разделило премию мира с белорусским правозащитником Алесем Беляцким и украинской организацией «Центр гражданских свобод».

* «Мемориал» внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

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Альфред НобельАлесь Беляцкий
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