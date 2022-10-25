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Петербургская группа «Аффинаж» выступит в «Известия Hall» в Москве

Петербургская инди-рок-группа «Аффинаж» сыграет концерт в Москве. Он пройдет в «Известия Hall» 18 ноября и будет приурочен к выходу нового EP коллектива. Об этом «Афише Daily» рассказали представители музыкантов.

«Аффинаж» представит осенью 2022 года мини-альбом «Другое. Сторона Б». Он станет логическим продолжением предыдущего EP артистов, который назывался «Другое. Сторона А».

Пластинка раскрыла лирическую грань «Аффинажа». Все композиции с последнего EP были посвящены любви, привязанности, разрушенным предубеждениям, расставаниями и надежде.

«Другое. Сторона Б» — это вторая часть цикла песен. Новые треки можно будет услышать на концерте. Также музыканты обещают исполнить и старые, горячо любимые поклонниками композиции.

Приобрести билеты на шоу можно на сайте «Афиши». Участники группы рекомендуют купить в дополнение к билетам на концерт специальные билеты Meet & Greet — они позволят встретиться с артистами лично.

Все обладатели билетов Meet & Greet смогут попасть на концертную площадку одними из первых и послушать эксклюзивный акустический мини-сет перед основным концертом, а также получить специальную сувенирную продукцию с автографами.