«Это большая книга»: Джордж Мартин закончил роман «Ветра зимы» на 75%

Американский писатель Джордж Мартин на 75% закончил написание романа «Ветра зимы», который должен стать предпоследней книгой в цикле «Песнь льда и пламени». Об этом он рассказал в прямом эфире на Random House.

«Это большая, большая книга. Это сложная книга. Вероятно, эта книга будет больше, чем любой из предыдущих томов серии», — поделился Мартин. Из его слов можно сделать вывод, что в книге будет больше 1500 страниц — примерно столько было в «Танце с драконами» и «Буре мечей».

Мартин заявил, что никогда не врал поклонникам о дате выхода книги, и признался, что порой он «переоценивает свою способность делать дела и недооценивает количество перерывов». Поэтому больше «делать предсказания» насчет сроков писатель не будет.

«Однажды она будет готова. И тогда она выйдет. А потом, на следующий день, кто‑то напишет мне в твиттере: «Когда мы увидим «Грезы о весне»?! [последняя книга «Песни льда и пламени»]», — пошутил Мартин.

«Ветра зимы» должны были выйти еще в 2014–2015 годах, но писатель откладывал работу над ними. В 2019-м Мартин обещал фанатам дописать книгу к июлю 2020-го, но слова не сдержал — поэтому его хотели запереть в хижине на острове с видом на озеро серной кислоты.