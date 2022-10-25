Нейросеть компании Generated Photos впервые в истории сгенерировала более 100 тыс. изображений людей, которых не существует в реальности, в полный рост — качество картинок при этом зрительно неотличимо от фотографического. На это обратило внимание издание PetaPixel.

Ранее ИИ генерировал лишь фотореалистичные портреты (или чуть больше — бюсты) несуществующих людей, но не их тела. «Самый жуткий ночной кошмар модельных агентств или потрясающие новые возможности?» — провокационно вопрошает Generated Photos на своем сайте.

В компании сообщают, что использование изображений в некоммерческих целях полностью бесплатно, когда указана гиперссылка на ее официальный сайт. Если проект не творческий, его создатель может заказать набор фото, созданный под его нужды.

В Generated Photos добавляют: «Никаких релизов модели (договор фотографа и модели, по которому первый может использовать фото, но не наносить ущерб чести и достоинству последней. — Прим. ред.); соответствует Общему регламенту защиты персональных данных ЕС и Закону Калифорнии о защите персональных данных потребителей; не затрагивает право на cходство личности».

Последний пункт — часть американской концепции права на публичность. Она дает гражданину контроль над тем, как его личность изображается в коммерческих целях. С ней был связан, например, иск бывшего диктатора Панамы Мануэля Норьеги против корпорации Activision, разработавшей игру Call of Duty. Норьега его проиграл.

В целом такие изображения уже применяются в компьютерных играх, научных исследованиях, в иллюстрациях на сайтах, в перспективе — в моде в качестве виртуальных моделей, а также в метавселенных, говорят в Generated Photos.

Там также приводят кейс одной из тренинговых компаний, которая работает с полицией США: «Мы использовали подобные изображения в рамках ряда дел, связанных с преступлениями в отношении детей. Из‑за того что следствие по ним еще не завершено, мы не можем предоставить детали. <…> Однако смеем заверить, что такой метод крайне способствует тому, чтобы убрать маньяков с улиц».

Generated Photos не раскрывает, как именно создаются сгенерированные картинки. В более раннем видео, посвященном процессу создания портретов несуществующих людей (не изображений в полный рост), компания указывает, что вначале проходят съемки непрофессиональных моделей при учете всех лицензий на использование фото, затем искусственный интеллект начинает обучаться на представленном наборе данных. В процессе используется алгоритм, который автоматически повышает качество конечной выборки. Финальный результат — готовые изображения.

Компания заявляет, что в будущем представит ИИ-моделей не только с идеальным или средним телосложением и не только юных, но с учетом большего разнообразия человеческих фигур и возрастов. Позы и одежда, согласно заверениям Generated Photos, также станут более разнообразными.