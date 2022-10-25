ВОЗ: у четверти населения планеты нет доступа к питьевой воде

С начала века доступ к питьевой воде получили более 2 млрд человек, раньше его не имевших. Несмотря на это, у четверти населения Земли до сих пор есть проблемы с питьевой водой, говорится в совместном докладе ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Нехватку воды усугубляет изменение климата, которое способствует более частым и интенсивным засухам и наводнениям. Особенно страдают люди из бедных районов и трущоб, поскольку урбанизация увеличивает нагрузку на способность городов обеспечивать жителей водой.

При этом вода — источник не только жизни, но и опасности. В загрязненной и неочищенной воде содержатся микроорганизмы и вещества, способные вызывать тяжелые заболевания.

Например, от различных форм диареи в 2019 году умерли около 1,5 млн человек по всему миру, а в 69 странах были зафиксированы вспышки холеры, которой ежегодно заражаются до 3 млн человек.

Снизить угрозу заболеваний вдвое поможет правильное обустройство источников питьевой воды. А ее фильтрация перед употреблением сокращает опасность еще на 50%.

Специалисты ООН призывают инвестировать в системы водоснабжения, расширив для этого межгосударственную координацию. Следует создать нормативно-правовую базу, выработать стандарты качества услуг и сформировать квалифицированные кадры в сфере очистки и доставки воды, считают эксперты.