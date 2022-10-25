Власти Крыма не выделят деньги на празднование Нового года

Праздничные мероприятия к Новому году в Крыму не будут финансироваться за счет бюджета, сообщил в своем телеграм-канале председатель Госсовета республики Владимир Константинов. Вместо празднования их направят на «другие нужды».

«Мы живем в очень непростое время. Специальная военная операция набирает обороты, ведутся активные боевые действия. Мы не должны устраивать праздники в то время, когда наши солдаты рискуют своими жизнями на фронте», — начал свое обращение Константинов.

Он подчеркнул, что на муниципальном уровне предприниматели и общественники могут себе позволить «минимальные траты», максимум на украшение елки. Чиновник напомнил, что в регионе действует желтый уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

«Конечно, можно провести увеселительные мероприятия, но перед этим стоит задуматься, насколько это уместно в то время, когда рядом погибают наши солдаты, наши соотечественники, сограждане», — обратился он к бизнесменам и порекомендовал не устраивать празднований.

Константинов пообещал поздравить с Новым годом воспитанников детских садов, школ, пациентов детских больниц, а также раздать подарки в рамках парламентской елки.

25 октября «Коммерсант» писал, что число бронирований путевок на зимние каникулы в Крым просело на 80% по сравнению с прошлым годом. Продаж туров на новогодние праздники на полуостров практически нет.

Ранее власти нескольких городов отменили празднование Нового года, чтобы сэкономленные деньги направить «на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных». Позже на это отреагировало Минобороны России, заявив, что в этом нет необходимости. Источники ТАСС и РИА «Новости» в администрации президента назвали решения местных властей «преждевременными и непроработанными».