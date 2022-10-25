В немецком Потсдаме, городе в 35 километрах от Берлина, временно закрылся Музей Барберини. 23 октября активисты движения Letzte Generation залили картофельным пюре представленную в его экспозиции картину Клода Моне из серии «Стога».

Музей не будет работать до 30 октября — его руководство намерено оценить риски, связанные с произошедшим. «Нынешняя атака <…> и предыдущие нападения показали, что и без того высокие международные стандарты по защите произведений искусства в случае действий активистов недостаточны и нуждаются в изменениях», — заявила директор музея Ортруд Вестхайдер.

Среди прошлых нападений, на которые указывает глава Барберини, — инциденты с «Подсолнухами» Винсента Ван Гога в Национальной галерее в Лондоне и восковой фигурой Карла III в музее мадам Тюссо. «Подсолнухи» были залиты томатным супом, восковую фигуру закидали тортами. Полотно Ван Гога не пострадало — оно было закрыто защитным стеклом («Стога» — аналогично). О состоянии статуи не сообщалось, по всем случаям возбуждены уголовные дела.

Участники двух упомянутых акций — сторонники движения Just Stop Oil. И они, и активисты Letzte Generation выкрикивали лозунги о борьбе с экологическими изменениями и отказе от нефти как от неэкологичного источника энергии.

Теперь руководительница потсдамского музея намерена начать дискуссию с другими культурными институциями по всему миру, чтобы определить, как именно можно сохранить произведения искусства.

«Я понимаю неотложные проблемы, о которых говорят активисты в свете катастрофических изменений климата. При этом меня ужасают методы, которыми они пользуются, чтобы подкрепить свои требования», — сообщила Вестхайдер.

Она добавила: «В творчестве импрессионистов особенно заметна интенсивность, с которой художник стремится изучить природу. Множество работ из собрания Хассо Платтнера (немецкий предприниматель и коллекционер, основатель Музея Барберини. — Прим. ред.) могут сподвигнуть к тому, чтобы обдумать, поставить под сомнение собственные взаимоотношения с окружающей средой».

Залитая пюре картина Моне из серии «Стога» также находится в собрании Платтнера. Он приобрел ее за 110,7 млн долларов в 2019 году на аукционе Sotheby’s. Предыдущий владелец в 1986-м заплатил за нее в 44 раза меньше — 2,5 млн. Победившая ставка побила предыдущий рекорд не только для работы художника, но и для любого произведения импрессионистов на тот момент.

Клод Моне писал стога в 1888–1891 годах. Это самая крупная по числу картин серия художника — всего в ней 31 полотно. Сюжеты он искал в прилегавших к его дому полях в коммуне Живерни на северо-западе Франции. Различные вариации «Стогов» есть, например, в собраниях Государственного Эрмитажа и Пушкинского музея.