Макрон попросил папу римского позвонить Путину для урегулирования конфликта на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил папу римского Франциска позвонить Владимиру Путину и патриарху Кириллу по поводу ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на французское издание Point.
Свою просьбу Макрон озвучил 24 октября в Ватикане, где французского президента принял Папа Римский. Встреча между понтификом и главой Франции продолжалась 55 минут.
«Я призвал папу Франциска позвонить Владимиру Путину и Патриарху Московскому Кириллу, а также Джо Байдену», — цитирует Point Макрона.
Эмманюэль Макрон уверен, что звонок должен «посодействовать приближению мира на Украине».
В начале октября папа римский Франциск обратился к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить боевые действия и найти способ для переговоров. Тогда же Ватикан подтвердил готовность содействовать диалогу российских и украинских властей для мирного урегулирования конфликта.
Ранее Эмманюэль Макрон провел первый телефонный разговор с Владимиром Путиным с момента своего переизбрания на пост президента Франции. В частности, обсуждалась спецоперация на Украине. «Афиша Daily» рассказывала, что обсуждали политики по версии Кремля, а также со слов французской стороны.