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Макрон попросил папу римского позвонить Путину для урегулирования конфликта на Украине
Виктория Шанина
Сегодня в 13:13

Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил папу римского Франциска позвонить Владимиру Путину и патриарху Кириллу по поводу ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на французское издание Point.

Свою просьбу Макрон озвучил 24 октября в Ватикане, где французского президента принял Папа Римский. Встреча между понтификом и главой Франции продолжалась 55 минут.

«Я призвал папу Франциска позвонить Владимиру Путину и Патриарху Московскому Кириллу, а также Джо Байдену», — цитирует Point Макрона.

Эмманюэль Макрон уверен, что звонок должен «посодействовать приближению мира на Украине».

В начале октября папа римский Франциск обратился к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить боевые действия и найти способ для переговоров. Тогда же Ватикан подтвердил готовность содействовать диалогу российских и украинских властей для мирного урегулирования конфликта.

Ранее Эмманюэль Макрон провел первый телефонный разговор с Владимиром Путиным с момента своего переизбрания на пост президента Франции. В частности, обсуждалась спецоперация на Украине. «Афиша Daily» рассказывала, что обсуждали политики по версии Кремля, а также со слов французской стороны.

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