«Яндекс» выпустит умные телевизоры с «Алисой». Они поступят в продажу 8 ноября

«Яндекс» представил модельный ряд умных телевизоров с голосовым помощником «Алиса». Всего будет шесть разных устройств: первые две модели поступят в продажу 8 ноября, остальные — в первом полугодии 2023 года, рассказали «Афише Daily» в компании.

Умный телевизор «Яндекса» умеет рекомендовать фильмы и сериалы, основываясь на вкусах пользователя. «Алиса» может включить телевизор, найти фильм, поставить его на паузу или сделать погромче, а заодно рассказать любопытные факты об актерах.

Телевизор может работать как с голосовыми командами через пульт, так и в паре со «Станциями». Можно создавать собственные сценарии с другими умными устройствами и настраивать их в мобильном приложении «Умный дом с Алисой».

Например, одной командой можно задвинуть шторы и приглушить свет для вечернего кинопросмотра. Или настроить в прихожей датчик движения, чтобы он реагировал, когда пользователь возвращается домой, — в гостиной будет сразу включаться телевизор с любимым сериалом или запускаться расслабляющая музыка.

У телевизоров «Яндекса» безрамочный дизайн. Устройства доступны в двух размерах — с диагональю экрана 43 дюйма (109,2 см) и 50 дюймов (127 см). Матрицы телевизоров имеют контрастность 5000:1.