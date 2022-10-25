В Забайкалье завели уголовное дело о контрабанде древесины в КНР на 96 млн рублей

В Забайкальском крае против некой преступной группы возбуждено уголовное дело о контрабанде пиломатериалов в Китай. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Читинской таможни.

По данным таможенников, контрабандисты экспортировали в КНР 32,7 тыс. кубических метров пиломатериалов стоимостью более 96 млн рублей.

Замначальника таможни по правоохранительной деятельности Алексей Рожнов заявил, что гражданин КНР заключал с китайскими партнерами контракты на поставки пиломатериалов из России в Китай, он же финансировал группу и распоряжался товаром.

С российской стороны за контрабанду ответственен местный предприниматель, который привлекал забайкальские фирмы для участия в незаконном экспорте. Он также занимался закупкой незаконно заготовленной древесины и оформлением на нее фиктивных документов, отметил Рожнов.

Группа была обнаружена в ходе оперативно-разыскных мероприятий, которые проводились вместе с региональными управлениями МВД и ФСБ, а также Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой.

Дело завели по части 3 статьи 226.1 УК (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Три члена группы были арестованы, сколько всего преступников замешано в контрабанде, в сообщении агентства не отмечается.