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Сейсмологи Университета Хельсинки зафиксировали четыре вероятных взрыва в районе «Северного потока»

Сейсмологический институт Университета Хельсинки зафиксировал четыре сейсмособытия неясного происхождения на дне Финского залива в районе газопровода «Северный поток». Об этом сообщил сайт учреждения.

Сейсмособытия могли быть взрывами. Колебания зафиксировали 21 октября примерно в 40 км к юго-западу от Выборга. Первый толчок, согласно данным ученых, произошел в 12:35, последний — в 18:30. Их магнитуда составила 1,3-1,8 баллов.

Предполагаемые взрывы, как отметили финские специалисты, произошли в российских территориальных водах. Ученый Яри Корстрема отметил, что к ним могли привести относительно небольшие инциденты — взрывы 50-100 кг взрывчатки.

Сейсмологи рассматривают версию взрывов как реалистичную, поскольку в указанном регионе землетрясения магнитудой около 2 являются редким явлением. Тем не менее, происхождение сейсмособытий по-прежнему остается неуточненным.