Лили Джеймс снимется вместе с Заком Эфроном в фильме «Железный коготь»

Британская актриса Лили Джеймс, известная по фильму «Золушка» и сериалу «Аббатство Даунтон», снимется в фильме «Железный коготь» («The Iron Claw»). Его выпустит студия A24, сообщил Deadline.

Какую роль исполнит Джеймс, неизвестно. Вместе с ней в картине примут участие Зак Эфрон, Харрис Диккинсон, Холт МакКаллани, Джереми Аллен Уайт и Маура Тиерни. Режиссером и сценаристом проекта станет Шон Дуркин.

Продюсированием ленты займутся Тесса Росс, Джулиетт Хоуэлл и Ангус Ламонт из House Productions. За финансирование фильма, помимо А24, будет отвечать компания Access Industries. Также в создании «Железного когтя» поучаствует BBC Film.

Картина расскажет реальную историю династии Фон Эрих, которая оказывает влияние на развитие рестлинга в США с 1960-х годов и по сей день. В частности, фильм будет посвящен жизни Керри Фон Эриха, выигравшего за свою карьеру 40 титулов.

Керри дебютировал на ринге в конце 1970-х годах, он выступал в том числе в дуэте со своим братом, соперничал с Риком Флэром и Майклом Хейсом, четыре раза выиграл чемпионат мира WCWA в тяжелом весе. В 1986 году спортсмен попал в аварию на мотоцикле, в результате которой потерял ногу.

Трагедия не остановила его карьеру рестлера. Свой последний чемпионский пояс он выиграл в 1992 году, скрывая свое увечье от публики. В том же году Керри развелся с женой, а в феврале 1993 году покончил с собой из‑за проблем с наркотиками и ряда арестов, которые могли привести к тюремному заключению.