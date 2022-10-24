На ютьюб-канале стримингового сервиса Netflix появился трейлер «Бардо, неверная хроника горстки истин» — новой картины мексиканского режиссера Алехандро Иньярриту («Вавилон», «Бердмэн», «Бьютиул», «Выживший»).

Фильм выйдет на платформе 16 декабря, а в кинотеатрах — уже 4 ноября. Он расскажет о трогательном и ошеломляющем путешествии известного журналиста и документалиста Сильверио Гама из Лос-Анджелеса в родную Мексику.

Главный герой столкнется со своими воспоминаниями и страхами, будет задаваться вопросами о собственной идентичности, успехе и смертности, думать об истории своей страны и семейных узах, и в целом о том, что это значит — быть человеком.

Роль Гамы в ленте исполнил Даниэль Хименес Качо. Оператором картины выступил номинант на премию «Оскар» Дариус Кхонджи. Сценарий фильма написал сам Иньярриту вместе с со своим соавтором Николасом Джакобоне.

«Бардо» стал первым фильмом Иньярриту, который он снял в Мексике с 2000 года. Над кинопроектом работали дизайнер Эухенио Кабальеро («Лабиринт фавна», «Рома») и художник по костюмам Анна Терразас («Двойка», «Рома»).