В Брянской области на железной дороге произошел взрыв

В Брянской области на железной дороге произошел взрыв. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил об этом в своем телеграм-канале.

Он заявил, что вечером 24 октября на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка «сработало неизвестное взрывное устройство». «Повреждены железнодорожные пути», — добавил Богомаз.

По словам губернатора, о пострадавших в ходе инцидента ничего не известно. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Накануне, 23 октября, чрезвычайное происшествие произошло в Иркутске. Там истребитель Су-30 упал на двухэтажных жилой дом. Погибли два человека.

До этого 17 октября в Ейске упал на жилой дом военный самолет Су-34. По последним данным, жертвами крушения стали 15 человек, еще более 40 человек пострадали.