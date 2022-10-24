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В Брянской области на железной дороге произошел взрыв
Юлия Онодэра
Вчера в 23:06

В Брянской области на железной дороге произошел взрыв. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил об этом в своем телеграм-канале.

Он заявил, что вечером 24 октября на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка «сработало неизвестное взрывное устройство». «Повреждены железнодорожные пути», — добавил Богомаз.

По словам губернатора, о пострадавших в ходе инцидента ничего не известно. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Накануне, 23 октября, чрезвычайное происшествие произошло в Иркутске. Там истребитель Су-30 упал на двухэтажных жилой дом. Погибли два человека.

До этого 17 октября в Ейске упал на жилой дом военный самолет Су-34. По последним данным, жертвами крушения стали 15 человек, еще более 40 человек пострадали.

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Александр Богомаз
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