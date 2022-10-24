РИА «Новости»: Рестораны KFC в России откроются под брендом Rostic’s

Владелец сети ресторанов быстрого питания KFC, американская компания Yum! Brands, продает заведения в России местному руководству. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в компании.

Новым владельцем станет франчайзи из Ижевска «Смарт Сервис». Согласно сделке по купле-продаже, компания получит около 70 ресторанов по всей России.

На данный момент точки готовятся к открытию. Они будут постепенно открываться под брендом Rostic’s. Запуск должен начаться в декабре в Москве, Подмосковье и Ханты-Мансийском автономном округе.

Помимо проведения ребрендинга, по условиям договора покупатель обязуется сохранить рабочие места всем российским сотрудникам.

«Для завершения сделку еще должны будут одобрить государственные регулирующие органы, а также должны быть выполнены все условия, о которых договорились стороны. После закрытия сделки Yum! Brands прекратит свое корпоративное присутствие в России», — сказал собеседник агентства.

В России по состоянию на август 2021 года были открыты 1000 ресторанов KFC, большинство работают по франшизе. Самой Yum! Brands принадлежат лишь 70 заведений в стране. В марте компания приостановила инвестиции и развитие в России, а также закрыла все свои рестораны.