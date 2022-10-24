Тиль Швайгер сыграет отца Ангелы Меркель в российском фильме «Шпион»

Немецкий актер и режиссер Тиль Швайгер, известный по фильмам «Достучаться до небес» и «Красавчик», снимется в российской ленте «Шпион». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генпродюсера N Films Александра N.

Швайгер сыграет отца бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. По словам Александра N, команда картины изначально рассматривала на роль Хорста Каснера именно Швайгера.

«Много месяцев потребовалось на то, чтобы согласовать его блестящую кандидатуру. Шарм и талант Тиля сделает любой фильм мировым событием», — заявил кинематографист.

На главную роль в картине рассматривают российских актеров Ивана Янковского и Константина Крюкова. Также ищут актрису на роль Ангелы Меркель. В фильме политик будет показана в восьмилетнем возрасте.

Александр N отметил, что в данный момент работа над картиной находится в стадии препродакшена. Создание ленты осложняет «ситуация в мире», отметил продюсер.

Он написал сценарий ленты вместе с Анной Овчаровой и Родионом Голованем, а также режиссером «Шпиона» Томасом Яном. Ранее Ян работал вместе со Швайгером над фильмом «Достучаться до небес».

«Шпион» будет основан на реальных событиях. Картина расскажет о советском разведчике, который вступает в противостояние с CША, СССР, Западной и Восточной Германией, чтобы жениться на немецкой девушке.