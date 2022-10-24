«В остальном — он идиот»: Маск — о Каспарове* и критике плана мира на Украине

Илон Маск обозвал придурком Гарри Каспарова* за то, что чемпион мира по шахматам раскритиковал план мирного урегулирования конфликта на Украине, предложенный американским бизнесменом. Свое мнение миллиардер выразил в твиттере.

Ранее Каспаров в интервью CNBC попросил не давать советы украинским властям тех, кто сидит «в комфортных особняках в Силиконовой долине». Маск в своем ответе заявил, что у него нет ни дома, ни особняка.

«Хотя Каспаров в самом деле играет в шахматы почти так же хорошо, как мой айфон, в остальном — он идиот», — написал Маск.

В начале октября Маск назвал «наиболее вероятный» исход военного конфликта России и Украины и спросил пользователей, согласны они с ним или нет. Большинство проголосовавших его мнения не разделили. После этого в Одессе сняли его фотографию с билбордов.

* Гарри Каспаров признан Минюстом России физлицом-иностранным агентом.