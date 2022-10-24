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Генри Кэвилл подтвердил, что вернется к роли Супермена. В каком фильме, пока неизвестно
Юлия Онодэра
Сегодня в 21:22

Британский актер Генри Кэвилл, известный по «Агентам А.Н.К.Л.» и «Ведьмаку», вернется к роли Супермена. Об этом сообщил Variety со ссылкой на видеообращение артиста.

Кэвилл не уточнил, в каком именно кинопроекте состоится его появление в образе Супермена. Актер отметил, что его камео в «Черном Адаме» — это «лишь очень маленький отголосок того, что должно произойти».

Таким образом Кэвилл подтвердил давние слухи о том, что он сыграет Супермена еще раз. «Спасибо за вашу поддержку и спасибо за терпение. Я обещаю, это будет вознаграждено», — заявил он.

Впервые в образе Супермена актер появился в 2013 году в фильме «Человек из стали». После этого он исполнил эту же роль еще несколько раз: в «Бэтмен против Супермена» в 2016 году, в «Лиге справедливости» 2017 и 2021 годов и в камео после титров «Черного Адама».

Кроме того, персонаж Супермена фигурировал в финале картины «Шазам!» в 2019 году, однако Кэвилл не участвовал в съемках. На экране была показана лишь фигура героя.

В СМИ предполагают, что новые эпизоды с участием Кэвилла — Супермена появятся во «Флэше». Фильм выйдет в прокат летом 2023 года. Кроме того, Супермен может стать героем продолжения «Черного Адама».

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