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Квантовый мир, Билл Мюррей и сложный выбор: смотрим первый трейлер сиквела «Человека-муравья»
Виктория Шанина
Сегодня в 20:47

Marvel Entertainment показала дебютный трейлер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Посмотреть его можно на ютьюб-канале студии.

Ролик начинается вполне обычно: Скотт Лэнг (Человек-муравей) наслаждается супергеройскими буднями и заходит за своим любимым кофе. Но потом он вместе со своей напарницей Хоуп ван Дайн (Оса) попадает в квантовый мир, который оказывается гораздо более опасным, чем предполагали герои.

Скотту вновь предстоит спасти мир от надвигающейся угрозы. Но в этот раз ему придется сделать трудный выбор — помочь новому антагонисту, чтобы вернуться домой, или навсегда остаться в квантовой вселенной.

В трейлере также на несколько секунд появляется Билл Мюррей. Этого пока недостаточно, чтобы понять, какую роль он играет, но теперь мы знаем, что слухи о его съемках в «Человеке-муравье» были правдивыми.

Помимо Мюррея, в фильме снялись Мишель Пфайффер, Эванджелин Лилли, Пол Радд, Джонатан Мейджорс, Кэтрин Ньютон, Майкл Дуглас и другие. Режиссер — Пейтон Рид.

Мировая премьера ленты «Человек-муравей и Оса: Квантомания» запланирована на 17 февраля 2023 года. Фильм дебютирует в кинотеатрах — о релизе на стриминговых платформах пока не сообщается.

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Билл МюррейМайкл ДугласМишель ПфайфферПол РаддКэтрин Ньютон
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