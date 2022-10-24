Квантовый мир, Билл Мюррей и сложный выбор: смотрим первый трейлер сиквела «Человека-муравья»

Marvel Entertainment показала дебютный трейлер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Посмотреть его можно на ютьюб-канале студии.

Ролик начинается вполне обычно: Скотт Лэнг (Человек-муравей) наслаждается супергеройскими буднями и заходит за своим любимым кофе. Но потом он вместе со своей напарницей Хоуп ван Дайн (Оса) попадает в квантовый мир, который оказывается гораздо более опасным, чем предполагали герои.

Скотту вновь предстоит спасти мир от надвигающейся угрозы. Но в этот раз ему придется сделать трудный выбор — помочь новому антагонисту, чтобы вернуться домой, или навсегда остаться в квантовой вселенной.

В трейлере также на несколько секунд появляется Билл Мюррей. Этого пока недостаточно, чтобы понять, какую роль он играет, но теперь мы знаем, что слухи о его съемках в «Человеке-муравье» были правдивыми.

Помимо Мюррея, в фильме снялись Мишель Пфайффер, Эванджелин Лилли, Пол Радд, Джонатан Мейджорс, Кэтрин Ньютон, Майкл Дуглас и другие. Режиссер — Пейтон Рид.