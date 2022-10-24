Владимир Путин предоставил гражданство России бывшему вице-президенту Бурунди

Сегодня в 20:12

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражанства бывшему вице-президенту Бурунди Жозефу Буторе. Об этом стало известно из документа на сайте правовой информации.

В гражданство Российской Федерации также приняли гватемальского документалиста Пабло Эстуардо Рохаса Кастильо, сотрудника телекомпании RT Рори Суше и спортивных журналистов Мартина Альвареса и Фабио Алейшо.

Паспорт получит и британец Майкл Роналд Кравченко — он известен по участию в телепроекте «Дом-2». Всего в подписанном президентом документе числится 37 имен.

Ранее Путин предоставил гражданство России бывшему сотруднику Агенства национальной безопасности США Эдварду Сноудену. В Штатах Сноудена обвиняют в шпионаже и хищении госсобственности.