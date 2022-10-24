«Good Kid, M.A.A.D City» стал первым рэп-альбомом, пробывшим в чарте Billboard 10 лет подряд

Альбом «Good Kid, M.A.A.D City» Кендрика Ламара стал первой полноформатной хип-хоп-записью, пробывшей в чарте Billboard 200 10 лет без перерыва. Об этом пишет Hypebeast со ссылкой на информацию Chart Data — эти анонимные исследователи отслеживают статистику музыкальных чартов.

В данных, на которые обратили внимание Chart Data, к текущему моменту «Good Kid, M.A.A.D City» держится в рейтинге 520 недель. Сейчас альбом находится на 43-й строчке. На второй — наивысшей для себя — позиции пластинка оказалась 10 ноября 2012-го, спустя несколько недель после релиза.

«За 2012 год Кендрик Ламар рванул из подающих надежды прямиком в высшую лигу современного хип-хопа — не в последнюю очередь благодаря своим поэтическим навыкам», — писала «Афиша» о рэпере. Предлагаем перечитать архивный материал, посвященный «Good Kid, M.A.A.D City» и автору альбома, — с разбором его биографии, приемов и методов, а также ярких моментов пластинки.