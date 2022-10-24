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Lego создала игровой компьютер в виде дома с привидениями из 20 тысяч деталей

В преддверии Хэллоуина компания Lego представила игровой компьютер, оформленный в виде дома с привидениями. Видеоролик с новой разработкой появился в твиттере бренда.

Компьютер выполнен в форме мистического особняка с горгульями и и скелетами у входа, а также многочисленными «жителями» — ведьмами, вурдалаками и монстрами. Одна из фигур, напоминающая вампира, включает устройство.

После этого дом открывается, внутри него оказываются колбы с водой, охлаждающие систему, световые панели, миниатюрный орган из деталей Lego, витражи и фигурки различных существ, например, Франкенштейна.

Для создания пугающего особняка использовались более 20 тыс. деталей. Компьютер выполнен в единственном экземпляре. Он оснащен процессором Intel Core i9-12900K и видеокартой GeForce RTX 3090.