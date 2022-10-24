На концерте «Золотые хиты МУЗ-ТВ» выступят «Банд’Эрос», «НА-НА» и «Отпетые мошенники»

30 октября в москоском концертном зале Music Media Dome состоится шоу «Золотые хиты МУЗ-ТВ». На нем выступят более 30 звезд девяностых и нулевых, рассказали «Афише Daily» организаторы мероприятия.

На сцену концертной площадки выйдут: Влад Сташевский, Шура, фронтмен «Смысловых Галлюцинаций» Сергей Бобунец, «НА-НА», «Вирус», Стас Костюшкин, «Отпетые мошенники», Reflex, «Братья Грим», Митя Фомин, Александр Шоуа & Непара, «5sta Family», «Стрелки», «Банд’Эрос», DJ Groove, «Блестящие», Юлия Савичева, Катя Лель и другие.

В честь приближающего концерта артисты рассказали о том, как создавались их хиты:

«Золотым хит становится только тогда, когда он трогает душу и сердце. Тот, кто пишет хит — он очень хороший психолог. Ну и, конечно, это невероятные музыкальные данные, невероятный голос и еще технические факторы. Хит — это большая-большая работа. Если кто‑то говорит: „Я написал этот хит за пять минут“, значит работа его души длилась очень долго, чтобы созрела эта композиция. Мне буквально с первой танцевальной песни получается завести людей, потому что я сама много двигаюсь на сцене, и аудитория любит обмен эмоциями» Ирина Нельсон Солистка группы Reflex

«Нам очень хочется, чтобы песня вошла в каждое сердце человека. И когда ты делаешь это искренне, должно все соединится свыше: тот, кто ее написал, кто ее исполнил, в какое время эта песня вышла. Мне часто говорят люди: „О, ваши песни спасли мою жизнь, или благодаря вашим песням родились наши дети, или мы были влюблены и так счастливо жили, испытывали самые лучшие эмоции, и когда мы включаем их спустя много лет, снова вспоминаем эти мгновения“. Вот это чудо и счастье, ради которого стоит жить. Я всем нам этого желаю!» Катя Лель

«Некоторые люди играют медленные произведения и при этом толпа беснуется, а рядом с ним выходит человек, который играет поживее — и никому ничего не надо. Тут вопрос любви и открытости самого артиста: как его интонации доходят до сердца и каких‑то нервов того, кто слушает. Это очень важно. Наверное, самый главный ответ на все эти вопросы лежит через сердце исполнителя, его умение донести до слушателя музыкальный материал» Александр Шоуа & Непара

Концерт «Золотые хиты МУЗ-ТВ» начнется 30 октября в 18.00. Билеты можно найти по ссылке.