В Сочи пройдет концерт к 100-летию российского джаза

В Сочи 28 октября пройдет гала-концерт к 100-летию российского джаза. В нем примут участие известные музыканты, в том числе представители сочинской джазовой сцены. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Концерт состоится на сцене Зимнего театра. Среди его участников будут Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Олег Аккуратов, Андрей Кондаков, Fantine, Евгений Побожий, Вадим Эйленкриг и Даниил Крамер.

Место проведения выбрано неслучайно: в Сочи гастролировал оркестр Бенни Гудмена в 1962 году, там выступали Эдди Рознер и Леонид Утесов, Георгий Гаранян, Борис Фрумкин. Кроме того, в городе проходит Sochi Jazz Festival.

Приобрести билеты на концерт можно на сайте «Афиши». Их стоимость стартует от 2000 рублей. На портале остались последние билеты.

Мероприятие станет одним из событий в серии «От Калининграда до Сахалина». Помимо Сочи, джазовые выступления можно будет послушать в Екатеринбурге, Петрозаводске, Краснодаре, Казани, Южно-Cахалинске и других городах.