Группа Грэма Коксона и Роуз Элинор Дугалл The Waeve выпустила клип «Drowning»

The Waeve, проект гитариста брит-поп-группы Blur Грэма Коксона и экс-вокалистки The Pipettes Роуз Элинор Дугалл, выпустили третью после майского дебюта песню «Drowning». Ее можно послушать здесь.

Композиция попадет на первую пластинку группы — ее заглавие будет повторять название коллектива. «„Drowning“ — одна из самых кинематографичных песен альбома. Она затрагивает тему поглощения человека той силой, на которую он не в состоянии повлиять, — в любви или в жизни в целом. Тему того, как человек идет на столь привлекательный риск полного провала, невзирая на здравый смысл», — рассказали в группе. The Waeve также представили клип на новый трек.

Вместе с «Drowning» в дебютный альбом войдут песни «Something Pretty» и «Can I Call You». Пластинка увидит свет 3 февраля 2023-го — меньше чем через год после того, как Грэм Коксон и Роуз Элинор Дугалл объявили о создании группы.