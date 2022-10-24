«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об учете срочной службы при поступлении в вузы

Депутаты Госдумы от «Единой России» внесли законопроект, который предполагает начисление абитуриентам, прошедшим срочную службу в армии, дополнительных баллов при поступлении в вузы и колледжи. Об этом сообщается на сайте партии.

Один из авторов законопроекта, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что дополнительные баллы можно будет получить вне зависимости от профиля. Также предполагается, что их разрешат использовать при поступлении на любые программы обучения, включая магистратуру.

По его словам, сейчас прошедшие срочную службу граждане не имеют никаких преимуществ при поступлении. Имеют вес только баллы за ЕГЭ, призовые места в олимпиадах, участие в волонтерской деятельности и другие.

Турчак считает, что законопроект «устранит несправедливость» для тех, кто отслужил в армии по призыву при поступлении в вузы и колледжи.