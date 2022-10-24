Футбольные команды из присоединенных субъектов смогут участвовать в чемпионатах России

Правительство России договорилось с Российским футбольным союзом (РФС), что футбольные клубы из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей войдут в регулярные чемпионаты РФ. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с Владимиром Путиным.

Он добавил, что в присоединенных субъектах начали восстанавливать спортивную инфраструктуру. В частности, стадионы «Ильичевец» и «Азовмаш», а также бассейн «Нептун» в Мариуполе, дворец спорта «Дружба» в Донецке.

«Все это делается для того, чтобы все регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками», — сказал Чернышенко.