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Футбольные команды из присоединенных субъектов смогут участвовать в чемпионатах России
Виктория Шанина
Сегодня в 17:10

Правительство России договорилось с Российским футбольным союзом (РФС), что футбольные клубы из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей войдут в регулярные чемпионаты РФ. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с Владимиром Путиным.

Он добавил, что в присоединенных субъектах начали восстанавливать спортивную инфраструктуру. В частности, стадионы «Ильичевец» и «Азовмаш», а также бассейн «Нептун» в Мариуполе, дворец спорта «Дружба» в Донецке.

«Все это делается для того, чтобы все регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками», — сказал Чернышенко.

В июле Минспорт РФ предложил создать единую футбольную лигу для команд из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Абхазии, Южной Осетии и Крыма. Согласно инициативе, создать ее следует на базе Крымского футбольного союза и национальной студенческой футбольной лиги региона. Организация при этом не должна иметь отношение к структурам Российского футбольного союза (РФС).

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Владимир ПутинДмитрий Чернышенко
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