В Новой Третьяковке откроется «Книжная гостиная» — библиотека с книгами об искусстве и коворкинг

26 октября в западном крыле Новой Третьяковки открывается пространство «Книжная гостиная». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе музея.

В рамках проекта посетителям будут представлены книги из издательской программы галереи, а также подборка литературы по искусству и смежным областям знаний. В Третьяковке добавили, что место предназначено для отдыха, индивидуальной и совместной работы.

Всего представят порядка 2000 наименований книг. Часть книжной коллекции для проекта передала гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Вход разрешен взрослым и детям без билета и читательского абонемента. Максимальная вместимость читального зала — 50 человек, лекционного — 100 человек.

Это пилотный проект, музей намерен расширить его до сети библиотек. Задача здесь, согласно сообщению пресс-службы Третьяковки, состоит в «популяризации русского искусства и открытого доступа широкой аудитории к ресурсам галереи в Москве и регионах».