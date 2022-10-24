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В Новой Третьяковке откроется «Книжная гостиная» — библиотека с книгами об искусстве и коворкинг
Денис Ламехов
Сегодня в 17:24

26 октября в западном крыле Новой Третьяковки открывается пространство «Книжная гостиная». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе музея.

В рамках проекта посетителям будут представлены книги из издательской программы галереи, а также подборка литературы по искусству и смежным областям знаний. В Третьяковке добавили, что место предназначено для отдыха, индивидуальной и совместной работы.

Всего представят порядка 2000 наименований книг. Часть книжной коллекции для проекта передала гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Вход разрешен взрослым и детям без билета и читательского абонемента. Максимальная вместимость читального зала — 50 человек, лекционного — 100 человек.

Это пилотный проект, музей намерен расширить его до сети библиотек. Задача здесь, согласно сообщению пресс-службы Третьяковки, состоит в «популяризации русского искусства и открытого доступа широкой аудитории к ресурсам галереи в Москве и регионах».

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Зельфира Трегулова
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