Ученые обнаружили древнейшую карту звездного неба. Она считалась утерянной 2000 лет

Французские ученые обнаружили древнейшую в истории человечества карту звездного неба. Это каталог звезд с их (удивительно точными для того времени) координатами, составленный древнегреческим астрономом Гиппархом Никейским. О своей находке исследователи сообщили в статье для Journal for the History of Astronomy.