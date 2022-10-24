Ученые обнаружили древнейшую карту звездного неба. Она считалась утерянной 2000 лет

Французские ученые обнаружили древнейшую в истории человечества карту звездного неба. Это каталог звезд с их (удивительно точными для того времени) координатами, составленный древнегреческим астрономом Гиппархом Никейским. О своей находке исследователи сообщили в статье для Journal for the History of Astronomy.

Гиппарх создал звездный каталог между 162 и 127 годами до нашей эры. Никаких физических свидетельств его существования до недавних пор не было. Все копии работы считались утраченными около 2000 назад, а известно о ней было из более поздних трудов, ссылающихся на Гиппарха. К примеру, звездный каталог упоминался в работе Клавдия Птолемея «Альмагест», написанной во II веке нашей эры.

Французским ученым удалось обнаружить фрагменты карты Гиппарха во время анализа средневековых христианских текстов, принадлежавших православному монастырю Святой Софии в Египте. Сейчас большинство этих рукописей находятся в Музее Библии в Вашингтоне, округ Колумбия.

Исследователи пришли к выводу, что тексты представляют собой палимпсест — то есть пергамент, на котором они написаны, использовался повторно. Писец соскоблил старый текст, чтобы написать новый, — это было распространенным тогда способом экономии материалов.

Благодаря мультиспектральному сканированию первоначальный текст удалось восстановить. В нем были написаны на древнегреческом координаты широты и долготы созвездия Северной Короны и окружающих его звезд. Причем координаты были указаны с точностью до 1 градуса, что точнее исследований Птолемея, написанных три века спустя.

Кроме того, удалось установить, что звездный каталог Гиппарха был составлен в экваториальных, а не эклиптических координатах, что долгое время было предметом разногласий.

«Это открытие доказывает, что Гиппарх, которого часто считают величайшим астрономом Древней Греции, действительно составил карту неба за столетия до других известных попыток», — отметил руководитель исследования Виктор Гиземберг.

Используя полученные данные, ученые также доказали, что в средневековой латинской рукописи Aratus Latinus есть прямые заимствования из труда Гиппарха. Речь идет о координатах трех созвездий — Дракона, Большой и Малой Медведицы.

Авторы работы считают, что полный каталог Гиппарха (как и список Птолемея) включал наблюдения почти за каждой видимой звездой на небе. Они надеются, что дальнейшие исследования помогут восстановить новые фрагменты из труда древнегреческого автора. Эти тексты могли сохраниться в где‑то в древних пергаментах, в том числе и в принадлежавших монастырю Святой Софии.

Еще одна причина, почему обнаруженные тексты Гиппарха важны, — они освещают момент зарождения науки, когда астрономы перешли от простого описания закономерностей, которые они видели в небе, к их измерению и предсказанию.