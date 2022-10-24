В Ижевске отменили бесплатную раздачу дынь. Перед этим был «Арбузник», где образовалась давка

23 октября в Ижевске отметили праздник «Арбузник» раздачей бесплатных арбузов. Пользователи соцсетей высмеяли давку, образовавшуюся из‑за ягод, а организаторы отменили аналогичную акцию по бесплатной раздаче дынь.

Судя по ролику с «Арбузника», толпа окружила арбузы, лежавшие на земле, а после старта ринулась прямо на ягоды. В какой‑то момент стали слышны просьбы не толкаться и крики «Позорище!» и «Позор парку Ижевска!».

К организаторам праздника возникли вопросы, на которые они ответили так: «Мы стараемся создать хорошее настроение и позитивные моменты».

Представители «Парков Ижевска» подчеркнули, что не могут «отвечать за то, как ведут себя люди» и «контролировать воспитание и меры приличия каждого».

24 октября гендиректор «Парков Ижевска» Сергей Буторин сказал изданию «Подъем», что не ожидал давки на «Арбузнике», поскольку похожий праздник в начале осени с тыквами прошел без происшествий. «Мы увидели с одной стороны такую, может быть, провокацию, а с другой — отсутствие культуры какой‑то», — прокомментировал он давку.