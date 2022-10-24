В клубе «16 тонн» состоится вечеринка в честь Хеллоуина

29 октября в клубе «16 тонн» состоится вечеринка «Halloween: Бал удивительных существ». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
«Как полагается на настоящем балу, мы выберем короля и королеву, и без призов не обойдется, так что надевайте ваши лучшие тематические наряды и приходите в „16 тонн“», — подчеркнули в пресс-службе клуба.
Организаторы обещают, что каждому посетителю будет предложен welcome-дринк в подарок, а мастера по гриму преобразят тех, кто не успел подготовить костюм.
В лайнапе DJ Mikola Buin, DJ Aktu aka Dasha Utochka, DJ Discopank, DJ Matvey Schetinkin и группа «Саботаж».
Вход бесплатный. Узнать подробнее можно здесь.