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В клубе «16 тонн» состоится вечеринка в честь Хеллоуина
Дарья Мельникова
Сегодня в 14:54

29 октября в клубе «16 тонн» состоится вечеринка «Halloween: Бал удивительных существ». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

«Как полагается на настоящем балу, мы выберем короля и королеву, и без призов не обойдется, так что надевайте ваши лучшие тематические наряды и приходите в „16 тонн“», — подчеркнули в пресс-службе клуба.

Организаторы обещают, что каждому посетителю будет предложен welcome-дринк в подарок, а мастера по гриму преобразят тех, кто не успел подготовить костюм.

В лайнапе DJ Mikola Buin, DJ Aktu aka Dasha Utochka, DJ Discopank, DJ Matvey Schetinkin и группа «Саботаж».

Вход бесплатный. Узнать подробнее можно здесь.

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