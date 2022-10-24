Разработчики Sims извинились за слабую репрезентацию темнокожих блогеров

18 октября издатель видеоигр Electronic Arts провел презентацию Behind The Sims Summit, где представили новую версию симулятора. В мероприятии участвовали и блогеры.

В соцсетях заметили, что в презентации было мало темнокожих людей, хотя в Sims играет много стримеров африканского происхождения. «Есть ли хоть какое‑то влияние у черных симмеров [игроков]», — спросила одна из пользовательниц.

Разработчикам пришлось извиниться за «неадекватное представление» сообщества игроков: «Черные симмеры заслуживают того, чтобы их видели в Sims, поэтому мы несем ответственность за эту ошибку и будем становиться лучше».

На Behind The Sims Summit представители EA поделились развитием серии игр и презентовали Project Rene — «будущее франшизы Sims». Игра находится на ранней стадии разработки, в будущем планируются закрытые бета-тесты.