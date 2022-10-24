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Публикуем отрывок фильма «Средневековье» с Тилем Швайгером и Беном Фостером

«Афиша Daily» эксклюзивно публикует отрывок фильма «Средневековье» чешского режиссера Петра Якла. Премьера картины в России состоялась 20 октября. Приобрести билеты можно здесь.

Сюжет фильма рассказывает о Римской империи, прогруженной в кровавый хаос, пока враждующие претенденты сражаются за опустевший трон. Лидер наемников Ян соглашается похитить невесту могущественного вельможи, чтобы преградить ему путь к власти.

Неожиданно Ян начинает испытывать сильные чувства к своей заложнице. Теперь, чтобы освободить ее, он должен бросить вызов целой армии.

В картине Якла снялись Бен Фостер («Меня зовут Эрл»), Софи Лоу, Майкл Кейн («Бэтмен: Начало»), Тиль Швайгер («Достучаться до небес»), Роланд Меллер («Мотылек»), Мэттью Гуд («Хранители»), Уилльям Мозли («Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и Волшебный шкаф»), Карел Роден («Хеллбой»), Вернер Ден («Фальшивомонетчики») и другие.