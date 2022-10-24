Реклама
Новости
Публикуем отрывок фильма «Средневековье» с Тилем Швайгером и Беном Фостером
Дарья Мельникова
Сегодня в 13:27

«Афиша Daily» эксклюзивно публикует отрывок фильма «Средневековье» чешского режиссера Петра Якла. Премьера картины в России состоялась 20 октября. Приобрести билеты можно здесь.

Сюжет фильма рассказывает о Римской империи, прогруженной в кровавый хаос, пока враждующие претенденты сражаются за опустевший трон. Лидер наемников Ян соглашается похитить невесту могущественного вельможи, чтобы преградить ему путь к власти.

Неожиданно Ян начинает испытывать сильные чувства к своей заложнице. Теперь, чтобы освободить ее, он должен бросить вызов целой армии.

В картине Якла снялись Бен Фостер («Меня зовут Эрл»), Софи Лоу, Майкл Кейн («Бэтмен: Начало»), Тиль Швайгер («Достучаться до небес»), Роланд Меллер («Мотылек»), Мэттью Гуд («Хранители»), Уилльям Мозли («Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и Волшебный шкаф»), Карел Роден («Хеллбой»), Вернер Ден («Фальшивомонетчики») и другие.

Посмотреть трейлер «Средневековья» можно тут.

расскажите друзьям
люди
Уильям МоуслиБен ФостерСофи ЛоуМайкл КейнТиль ШвайгерРоланд МеллерМэттью ГудУилльям МозлиВернер Ден
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение