Среднемесячное довольствие персонала Вооруженных сил России в 2022 году может вырасти до 51 400 рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Электронного бюджета. Мобилизованным и контрактникам, участвующим в спецоперации на Украине, должны выплачивать 195 и 200 тыс. рублей в месяц.

«Ведомости» считали так: поделили среднегодовую численность военнослужащих в России на заложенные на них расходы — и получилось 51,4 тыс., что на 32% больше, чем прошлогодние 38,9 тыс. рублей. Минэкономразвития ожидает, что средний за год уровень инфляции составит 13,9%, поэтому реальный доход вырастет только на 16%.

Результаты подсчетов издания совпадают с данными Росстата: ведомство готовит отчеты по силовым структурам, кроме военных, и общей категории «Предоставление государственных услуг обществу». Получается, что средний доход в этой категории составляет около 38,5 тыс. рублей, в то время как доход военных на фоне спецоперации вырос.