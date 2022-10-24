СМИ: банки и операторы связи не смогут закупать иностранное ПО — даже если нет российского аналога

Российские банки, органы госвласти, операторы связи и другие субъекты критической инфраструктуры больше не смогут закупать иностранное программное обеспечение даже если у него нет аналогов в России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на документы правительства.

Эти документы — методические рекомендации по формированию отраслевых планов мероприятий для перехода на отечественное программное обеспечение, передает газета. Правительством они утверждены. Действует ли эта рекомендация, неизвестно.

Российские разработчики получают преимущество при участии в госзакупках еще с 2016 года, когда вступил в силу закон «Об импортозамещении». Но компании указывали параметры нужного им ПО так, чтобы им не соответствовало ни одно отечественное решение, и указывали «избыточную функциональность», сообщили «Ведомостям» в ИТ-компании «Беллсофт».

Там добавили: «Заявлялось, что нужен самолет, а по факту использовалось только крыло». Теперь, если компания, например, укажет 50 необходимых ей параметров, ей придется приобретать комбинации продуктов из реестров российского или евразийского ПО. Одно из решений может соответствовать только 30 требованиям, другое — 15, третье — 5, рассказали в другой ИТ-организации «Базальт СПО».

«Ведомости» назвали такой шаг «закрытием лазейки» для закупок зарубежных ИТ-продуктов.

С 1 января 2025 года госорганы и госкомпании не смогут устанавливать иностранное ПО на объектах критической инфраструктуры. Тогда же вступит в силу запрет на использование средств защиты информации из «недружественных» стран. За период 2024–2027 годов все ИТ-решения на объектах критической инфраструктуры должны быть на 100% отечественными.