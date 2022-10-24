Джонни Депп и Джефф Бек подали в суд на профессора из‑за обвинений в плагиате

Джонни Депп и Джефф Бек судятся с фольклористом Брюсом Джексоном из‑за его обвинений в том, что их песня «Sad Motherfuckin’ Parade» — это плагиат старого стихотворения. Об этом сообщает Rolling Stone.

Джексон обвинил Деппа и Бека в том, что они позаимствовали строки из стихотворения, которое профессор опубликовал в своей книге 1974 года. У стихотворения под названием «Hobo Ben» нет автора — Джексон услышал его от заключенного из штата Миссури по имени Слим Уилсон, который прочитал его по памяти.

В «Sad Motherfuckin’ Parade» и «Hobo Ben» несколько раз встречаются дословные повторения. Ни Джексон, ни Уилсон не указаны как соавторы текста песни, но музыканты не против сделать это, если появится необходимость.

При этом, пишет издание, Депп и Бек подали иск против Джексона с требованием возместить убытки и услуги адвокатов, а также выступить с заявлением о том, что музыканты не нарушали авторские права. В их документе говорится, что Джексон «не владеет авторскими правами на слова» «Hobo Ben», поскольку у стихотворения нет всем известного автора, и что профессор владеет авторскими правами только на свои собственные записи, а их артисты не нарушали.

В ответ на иск Джексон заявил, что Депп и Бек «подали в суд на человека, которого они обокрали и который поймал их на этом». Джексон отправил музыкантам письма, в которых утверждал, что «интонация, тональность и ритм» их песни совпадают со сделанной фольклористом звукозаписью прочтения Уилсоном стихотворения.

«С моей точки зрения, это похоже на судебные разборки грабителя и домовладельца, потому что первый порезал руку об осколок от окна, когда пытался проникнуть внутрь», — считает Джексон.

Позже Депп и Бек признались, что стихотворение и их «Sad Motherfuckin' Parade» местами могут быть похожи, но песня все еще остается «оригинальным авторским и творческим произведением». Музыкальный дуэт также обвинил Джексона в «старомодном вымогательстве», а Джексон в ответ отметил, что никогда не предъявлял музыкантам «каких‑либо официальных финансовых требований».

Депп и Бек выпустили совместный альбом «18», который записывали три года, в июле.