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Минпромторг расширит программу льготного автокредитования на военных и пенсионеров
Виктория Шанина
Сегодня в 20:59

Минпромторг России планирует в 2022 году расширить программу льготного автокредитования, включив в нее пенсионеров и военнослужащих. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства, вице-премьера Дениса Мантурова.

Он отметил, что эти категории граждан будут включены в программу после того, как будут подготовлены необходимые нормативные акты.

«У нас постоянно совершенствуется формат поддержки автопрома. Коллеги сейчас подготовят окончательные предложения: то есть это в рамках текущего бюджета и тех объемов, которые были уже ранее приняты», — сказал Мантуров.

В 2022 году были улучшены условия программы льготного автокредитования. Скидка выросла с 10 до 20%, стоимость автомобиля, подпадающего под льготный автокредит — с 1,5 млн до 2 млн рублей.

На данный момент право на получение льготного автокредита имеют семьи как минимум с одним несовершеннолетним ребенком, врачи и учителя, а также водители, впервые покупающие транспортное средство. Также условия программы распространяются на владельцев автомобилей, которые сдают транспорт старше шести лет в трейд-ин — при этом машиной они должны владеть не менее года.

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Минпромторг
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Денис Мантуров
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