Easy Dizzy проведут трибьют-концерты AC/DC в российских городах

Easy Dizzy споет легендарные хиты рок-группы AC/DC в российских городах. Первый концерт состоится в Москве.

«Они бескомпромиссно транслировали миру, что можно быть не подделкой или повтором, а настолько крутым шоу с живым звуком, чтобы тебя признали абсолютно все — и фанаты, а авторы, и даже правообладатели», — описывают Easy Dizzy организаторы.

Посмотрите, какими у Easy Dizzy получаются каверы на AC/DC. Это первый и единственный в России официальный трибьют австралийской группы.

4 ноября артисты приедут в московский бар «Урбан». Затем они отправятся в Пермь, Рязань, Тверь, Ярославль, Владимир, Нижний Новгород, Казань, Ижевск, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Уфу, Самару, Саратов, Пензу и Тулу. Их гастроли закончатся только 14 апреля.

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