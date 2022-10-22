Джеймс Ван снимет новый сиквел «Заклятия»

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Команда франшизы «Заклятие» возвращается к работе над фильмом о паранормальном. В разработку запустили четвертую часть детективного хоррора, пишет The Hollywood Reporter.

Режиссером вновь выступит Джеймс Ван, а продюсером — Питер Сафран. Сценарий напишет Ван совместно с Дэвидом Лесли Джонсоном («Заклятие 2» и «Заклятие 3: По воле дьявола»).

Ожидается, что главные роли — Эда и Лоррейн Уорренов — должны снова сыграть Патрик Уилсон и Вера Фармига. Однако официальных заявлений об их участии пока не было.

Первый фильм «Заклятие» вышел в 2013 году. В центре сюжета — семья Перрон и исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррены, живущие в одном доме.