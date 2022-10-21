Главный дизайнер Apple Эванс Хэнки покинет компанию

Главный промышленный дизайнер Apple Эванс Хэнки покинет компанию спустя три года после того, как заняла свою должность. Об этом сообщил Bloomberg.

Хэнки возглавила команду дизайнеров Apple после ухода Джони Айва, проработавшего на бренд более двух десятилетий. К этому моменту Хэнки уже работала с Айвом на протяжении нескольких лет.

Специалист сообщила своим коллегам, что проработает в Apple еще только полгода. Она будет заниматься контролем за несколькими десятками проектов. Кто заменит Хэнки в дальнейшем, пока неизвестно.

Источники в компании утверждают, что найти замену Хэнки будет непросто. Тем не менее, в Apple заявили, что в их команде работают креативные эксперты со всего мира, и выразили благодарность Хэнки за руководство и вклад.

Эванс Хэнки заняла позицию главы промышленного дизайна Apple в 2019 году. Вплоть до 2022 года ей продолжал помогать Джони Айв. Взять на себя их задачи и обязанности в 2023 году может, как пишет издание, Ричард Ховарт — он возглавлял отдел промышленного дизайна компании с 2015 по 2017 год.