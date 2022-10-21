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В московском «Геликоне» показывают «Семь смертных грехов» Брехта и Вайля
Семён Гудошников
Вчера в 22:27

В московском театре «Геликон» прошла премьера оперы «Семь смертных грехов». Следующие показы намечены на 22 и 23 октября (билеты можно купить на «Афише»).

В центре произведения, созданного Бертольдом Брехтом под музыку Курта Вайля, — Анна I (поет) и Анна II (танцует), которые представляют два аспекта одной личности. Девушки по указанию семьи едут в семь американских городов, чтобы заработать денег на постройку дома на берегу Миссисипи. В каждом города Анны сталкиваются с различными смертными грехами.

За интерпретацию танцевальной оперы на сцене «Геликона» ответственны режиссер-постановщик Илья Ильин и музыкальный руководитель Валерий Кирьянов.

«В период работы над спектаклем наша команда чаще, чем обычно, задумывалась над смыслом слова „грех“. Этот смысл предельно субъективен, и именно поэтому каждая из двух актрис, исполняющих роль Анны, совсем не похожа на другую», — отметил Ильин.

Брехт и Вайль написали «Семь смертных грехов» в 1933 году после того, как были вынуждены покинуть Германию, власть в которой захватили нацисты. Впервые балет был представлен в июне 1933 года в парижском Театре Елисейских полей под руководством Джорджа Баланчина. Самая известная постановка «Грехов» в России была сделана Борисом Покровским в 1981 году на сцене Камерного музыкального театра.

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Курт ВайльИлья ИльинБертольд БрехтВалерий КирьяновДжордж БаланчинБорис Покровский
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