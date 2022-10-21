Отец серийного убийцы Дамера раскритиковал сериал Netflix за романтизацию преступлений сына

Отец серийного убийцы Джеффри Дамера, виновного в смерти 17 человек, намерен подать в суд на стриминговый сериал Netflix из‑за выпущенного им сериала о его сыне. Об этом сообщил The Sun.

86-летний мужчина считает, что создатели шоу описали преступления Джеффри Дамера в романтическом, почти привлекательном ключе. Кроме того, они не связались при работе над сериалом с семьей преступника.

Лионель Дамер также не доволен, что кинематографисты не запросили разрешение на использование видеозаписей с участием Джеффри — их фрагменты можно увидеть в документальном проекте Netflix «Разговоры с убийцей: записи Джеффри Дамера».

Выход обоих шоу привел к росту популярности убийцы. У него даже появились поклонники, которые используют его образ в качестве костюма на Хэллоуин. Несколько фанатов даже пробрались на территорию, принадлежащую отцу Дамера.

Лионель Дамер не намерен был публично высказываться о кинолентах, но произошедшее привело его, по словам источников, к «нервному срыву». Мужчина и его юристы собираются привлечь Netflix к ответственности.

По словам помощника Лионеля Дамера, авторы контента для стрим-сервиса не проявили никакого беспокойства о благополучии отца знаменитого убийцы и допустили творящийся вокруг него «хаос».

Источник издания также убежден, что Netflix не изобразил корректно самого Лионеля Дамера, исказив множество фактов. Это произошло, как отметил собеседник СМИ, несмотря на написанную Лионелем книгу о происходивших событиях.

Ранее с критикой сериала о Дамере выступили родственники одной из его жертв. Они заявили, что шоу повторно травмирует их, воссоздавая тяжелые эпизоды из их прошлого, и негативно влияет на их самочувствие.

Дочь, сестра и племянник убитого Эррола Линдси подчеркнули, что Netflix не попытался связаться с ними при создании сериала. «Netflix стоило бы спросить, не против ли мы или как мы будем себя ощущать в связи с этим шоу», — сказала сестра Линдси.