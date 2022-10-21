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Анджелина Джоли сыграет Марию Каллас в новом фильме Пабло Ларраина
Юлия Онодэра
Сегодня в 21:33

Американская актриса Анджелина Джоли, известная по фильмам «Малефисента» и «Мистер и миссис Смит», сыграет одну из величайших оперных певиц XX века — Марию Каллас. Об этом сообщили Variety и Deadline.

Байопик о Каллас снимет чилийский режиссер Пабло Ларраин, выпустивший ранее фильм о Джеки Кеннеди с Натали Портман в главной роли и картину о принцессе Диане с Кристен Стюарт. Его новая лента будет называться «Мария».

Картина покажет «бурную, красивую и трагическую историю жизни» Каллас. Она будет рассказана от лица самой певицы в ее последние дни в Париже в 1970-х годах. Сценарий фильма напишет Стивен Найт, автор «Спенсер» и «Острых козырьков».

«Возможность объединить две мои самые глубокие и личные страсти — кино и оперу — была долгожданной мечтой. Сделать это с Анджелиной, в высшей степени смелой и любознательной артисткой, — это потрясающая возможность. Настоящий дар», — прокомментировал Ларраин.

Джоли также назвала кинопроект своей мечтой. Она заявила, что чувствует ответственность за то, как отразит на экране образ Каллас. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы справиться с этой задачей», — пообещала актриса.

Мария Каллас была американской певицей сопрано греческого происхождения. Она родилась в Нью-Йорке, а затем уехала в Грецию для обучения пению. Позднее Каллас жила и выступала в Италии, где соперничала с другой оперной звездой — Ренатой Тебальди. Каллас также находилась в романтических отношениях с Аристотелем Онассисом, который женился после расставания с ней на Жаклин Кеннеди.

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Анджелина ДжолиМария КалласПабло ЛарраинДжеки КеннедиНатали ПортманКристен СтюартРената ТебальдиАристотель ОнассисЖаклин Кеннеди
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