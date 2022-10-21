Оксимирон* выпустил новый трек «НЛО»

Оксимирон* скооперировался с хип-хоп-исполнителем Eighteen для нового трека «НЛО». Послушать его можно на большинстве стриминговых площадок.

Рэпер поет про девушку-НЛО (у которой глаза на пол-лица и она не просто любовница), попутно закидывая отсылки к сегодняшнему дню — слова про российских эмигрантов, сгоревшие БТР и смешную шапку, в которой Окси появился в своем недавнем клипе «Ойда».

Со времени своего сентябрьского возвращения в Россию Оксимирон успел выпустить целую пачку треков: «Ойда», «Табак», «Сделано в России» и «23 февраля». А еще попасть в список иноагентов от Минюста.

* Оксимирон внесен Минюстом в список СМИ — иностранных агентов.