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Оксимирон* выпустил новый трек «НЛО»
Семён Гудошников
Сегодня в 21:16

Оксимирон* скооперировался с хип-хоп-исполнителем Eighteen для нового трека «НЛО». Послушать его можно на большинстве стриминговых площадок.

Рэпер поет про девушку-НЛО (у которой глаза на пол-лица и она не просто любовница), попутно закидывая отсылки к сегодняшнему дню — слова про российских эмигрантов, сгоревшие БТР и смешную шапку, в которой Окси появился в своем недавнем клипе «Ойда».

Со времени своего сентябрьского возвращения в Россию Оксимирон успел выпустить целую пачку треков: «Ойда», «Табак», «Сделано в России» и «23 февраля». А еще попасть в список иноагентов от Минюста.

* Оксимирон внесен Минюстом в список СМИ — иностранных агентов.

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