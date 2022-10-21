Суд оправдал Кевина Спейси, Тейлор Свифт выпустила новый альбом и другие новости дня

В рамках мобилизации в России призвали 260 тыс. человек, заявила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина. В думском комитете по обороне отметили, что почти 10 тыс. мобилизованных вернули домой «по различным причинам».

В Московском доме книги запретили ставить на видное место произведения писателей с оппозиционными взглядами и иноагентов. Их книги должны находиться «только на полках, без разворота».

На сайтах РАМТа и Александринского театра перестали указывать имя Бориса Акунина. На афишах спектаклей по его пьесам остались названия самих произведений, а имя автора отсутствует.

Сеть Uniqlo приступила к окончательному закрытию торговых точек в России, узнали «Ведомости». Ранее работа магазинов была приостановлена.

Власти одобрили запуск грузовых беспилотников на трассе М11 между Москвой и Петербургом — он должен состояться в 2024-м, на год позже ранее озвученного срока. Среди участников — КамАЗ, «Магнит» и X5.

В Белом доме проверяют Илона Маска на предмет угрозы национальной безопасности. Причин несколько: сделка по покупке Twitter, вероятность отключения Украины от Starlink и «выгодные Путину» твиты.

Еще одна новость про создателя Tesla и SpaceX: по данным The Washington Post, бизнесмен планирует сократить персонал Twitter на 75% после покупки. Соцсеть такие намерения не подтверждает.

Суд присяжных оправдал Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах. В преступлении его обвинил актер Энтони Рэпп: он заявлял, что Спейси приставал к нему в 1986 году (Рэппу тогда было 14 лет).

На фоне одиозных заявлений Канье Уэста о евреях и презентации футболок White Lives Matter отношения с рэпером разорвала владеющая брендом Balenciaga люксовая компания Kering. Канье был близок с креативным директором Balenciaga Демной Гвасалией и выходил на последнем в данный момент показе модного дома.