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Netflix задумал экранизацию романа Габриеля Гарсии Маркеса «Сто лет одиночества»
Юлия Онодэра
Сегодня в 19:57

Стриминговый сервис Netflix выпустит экранизацию романа колумбийского писателя Габриеля Гарсии Маркеса «Сто лет одиночества» — одного из самых известных литературных произведений XX века, относящихся к магическому реализму.

Компания опубликовала на своем ютьюб-канале ролик с анонсом нового кинопроекта. В нем отмечается, что «человек не рассказывает истории тогда, когда должен, но делает это тогда, когда может».

В видео во время этого сообщения множество людей создают миниатюру деревни, где, очевидно, развернется действие киноадаптации. Они также занимаются созданием костюмов и других декораций — вероятно, для будущего сериала.

Какие именно кинематографисты решатся экранизировать культовую книгу, в ролике не сообщается. Ранее утверждалось, что над лентой будут работать сыновья Маркеса. Пока остается неизвестным, кто войдет в актерский состав амбициозного кинопроекта.

Он станет первой в истории полноценной киноадаптацией произведения Маркеса, вышедшего в 1967 году и рассказавшего историю семьи из деревни Макондо во множестве поколений. Сериал будет снят на испанском языке.

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