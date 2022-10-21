После объявления мобилизации больше всего россиян улетели в Турцию, Армению и Кыргызстан

Турция стала у россиян самым популярным направлением для покупки билетов в один конец после объявления частичной мобилизации. Об этом «Афише Daily» рассказали в трэвел-сервисе «Купибилет», где проанализировали заказы с 21 сентября по 20 октября.

18% билетов за рубеж пришлось на Турцию. На Армению и Кыргызстан, занимающих второе и третье место, пришлось 16% и 11% заказов соответственно. Самыми популярными городами для пересадки стали Ереван, Стамбул, Баку, Бишкек и Ош.

В первые три дня после 21 сентября средняя стоимость билета за рубеж выросла на 48%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 171%. В Армению и Кыргызстан билеты год к году стали дороже в четыре раза, в Турцию и Беларусь — в три, в Грузию, Азербайджан и Узбекистан — в два.

А вот тройка самых дорогих билетов с 21 сентября по 20 октября (все с пересадками в Дубае): Москва-Токио — за 748 593 рублей, Москва-Ереван — за 581 378 рублей и Москва-Лондон — за 567 107 руб.

«Сейчас мы видим, что стоимость билетов снизилась, по сравнению с первой неделей после 21 сентября. Но цены все еще динамически меняются согласно информационной повестке. Тем не менее до конца октября еще можно найти много билетов от 4 до 15 тысяч рублей в Турцию, Армению, Кыргызстан, Казахстан и так далее», — отметила руководительница направления контента и социальных медиа «Купибилет» Сююмбике Давлет-Кильдеева.

По итогам летнего сезона, которые ранее подвели в сервисе «Купибилет», самыми популярными зарубежными направлениями также стали Турция, Армения и Кыргызстан. Из европейских стран в лидерах Италия, Испания и Германия.